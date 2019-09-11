В некоторых школах уверены, что ученики могут независимо подготовиться к экзаменам за счет дополнительной подготовки. Считаем, что пришло время иного подхода и коренных изменений в этом деле.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на республиканской конференции работников образования.

По словам министра, одним из важных вопросов является обеспечение качественного образования в средних школах.

«Но в ходе наших наблюдений мы наблюдаем другую картину. Очень жаль, но есть такие образовательные учреждения, которые не могут на должном уровне обеспечить и организовать это дело», — сказал Байрамов.

Он отметил, что последние поправки, внесенные в образовательное законодательство, создали условия для всех школ с целью достижения высоких результатов. Сегодня есть возможности создания профильных классов за счет склонностей и интересов учеников.

«В то же время, есть возможности уменьшения числа или исключение предметов, не относящихся к специальности, которую ученик выбрал на следующей ступени образования. Учитывая трудности во многих местах, рассматривается возможность включения в законодательство формирования классов с уклоном из 15, а не 20 учеников», — сказал Джейхун Байрамов.

Он добавил, что расширен круг охвата системы профиля в средних школах и к такому виду образования в 2 140 классах привлечено 47 930 учеников.

Minval.az