Заместитель председателя — исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов ответил на заявления политика Сардара Джалалоглу, прозвучавшие в ходе «круглого стола» на тему «Недопустимость внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане», проведенного с участием политических партий в Баку.

Джалалоглу в своем выступлении раскритиковал визит секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Азербайджан.

«Сардар Джалалоглу, ты участвовал на переговорах с Патрушевым?! Если не знаешь, почему же выступаешь с заявлениями, которые приходят тебе на ум? И у нас есть орден «Дружба». В России также есть такая традиция. Он вручается не за защиту и охрану территорий, а просто за вклад в развитие межгосударственных связей. Не надо сбивать с толку общественность несерьезными идеями. Мы не должны заниматься тут сплетнями. Впрочем, у нас другая тема для обсуждения. Нужно признать, что все прекрасно знают на какой уровень возвысился Азербайджан. Разве Азербайджан 20-летней давности был, таким как сейчас?!», — цитирует Ахмедова Тренд.

Он подчеркнул, что основной целью встречи является обсуждение внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане.

Minval.az