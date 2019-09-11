Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку принял губернатора Свердловской области РФ Евгения Куйвашева.

Об этом сообщает сайт главы государства.

В рамках встречи также были обсуждены различные направления сотрудничества, в частности совместные проекты в сфере промышленности и машиностроения, а также отношения в сфере капиталовложения, культуры и образования.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах. В частности, было подчеркнуто, что товарооборот между Азербайджаном и Свердловской областью в 2018 году вырос на 85%, что является показателем укрепления экономических отношений.

Собеседники отметили наличие потенциала для дальнейшего увеличения товарооборота.

Ильхам Алиев также подчеркнул неуклонный рост турпотока из России в Азербайджан, отметил важность развития отношений между Азербайджаном и Свердловской областью в сфере туризма.

Minval.az