12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром в некоторых местах возможны дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 24-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана возможны дожди, грозы, утром в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

Minval.az