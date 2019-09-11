В результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку совместно с Отделом уголовного розыска и 36 отделения полиции Хатаинского РУП, разоблачена и передана следствию банда, подозреваемая в похищении людей. Об этом сообщило Главное управление полиции города Баку.

Согласно информации, в связи с наличием долга в размере 25000 манатов жительнице города Баку А.Аббасовой (1970 г.р.) по ее заказу 9 сентября житель Хатаинского района Г.Аскеров был приглашен жительницей столицы К.Казымлы (1985 г.р.) в кафе в поселке Бакиханова. Ранее судимый, склонный к криминалу В.Аллахвердиев (1982 г.р.) и жители Сумгайыта – ранее судимые Ш.Гусейнов (1988 г.р.) и Ф.Эминоглу (1992 г.р.) насильно усадили Г.Аскерова в автомобиль и отвезли на дачу А.Аббасовой в поселке Пиршаги.

При участии приехавшего туда позже жителя города Баку, ранее судимого Н.Казымлы (1987 г.р.) они нанесли Г.Аскерову различные травмы и избили его, заявив о том, что он должен выплатить не 25000, а 30000 манатов. А.Аббасова пообещала им заплатить после получения этой суммы 10000 манатов.

В результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий В.Аллахвердиев, А.Аббасова, Н.Казымлы и его супруга К.Казымлы были задержаны, содержавшийся в качестве заложника Г.Аскеров был освобожден, отмечает АПА.

По факту в Следственном отделе Хатаинского РУП возбуждено уголовное дело по статьям УК 144.2.3, 144.2.4 и 144.2.6. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью расследования всех эпизодов уголовного дела, проведения полного и объективного следствия продолжаются.

Minval.az