В связи с началом нового учебного года, а также окончанием летнего периода Бакинский метрополитен вносит изменения в график поездов.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», будет увеличено количество поездов на линиях, уплотнен график движения, в результате чего уменьшится интервал между ними.

С 14 сентября в рабочие дни в часы пик в направлении «Ази Асланов – 28 мая» и обратно интервал между поездами составит 2 минуты. В остальное время дня на указанных направлениях интервал составит 2,5 минуты, а в вечернее время, после того, как начнет уменьшаться поток пассажиров, интервал между поездами составит 3 и более минут.

В связи со спецификой Бакинского метрополитена, в направлении «Дарнагюль» и «Ичеришехер» с пересадочной станции «28 мая» и обратно интервал между поездами увеличится вдвое.

Отметим, что график охватывает рабочие дни. В выходные и нерабочие дни в метрополитене применяется другой график.

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