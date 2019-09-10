Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил письмо чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, говорится в сообщении посольства Азербайджана в России.

«Уважаемый Полад Бюльбюльоглу!

Благодарю Вас за тёплое послание и добрые пожелания в мой адрес.

Высоко оцениваю Ваш творческий труд, плодотворную общественную и государственную деятельность, большой личный вклад в развитие традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Уверен, что ваш богатый жизненный и профессиональный опыт и впредь будут служить укреплению многосторонних связей между нашими братскими народами.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов», — говорится в письме.

Minval.az