Завершились добровольные акции по сдаче крови, проведенные в день Ашура и организованные Министерством здравоохранения и Управлением мусульман Кавказа.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения, по данным на 18:00 добровольно сдали кровь 5 809 человек. У них взято 2 тыс. 614.1 литров крови.

Акции по сдаче крови начались в 09:00. Они были проведены в Баку в мечети «Имам Али» в Бинагадинском районе, Объединенной городской больнице № 14 и «Святыне Мирмовсум ага» в Хазарском районе, мечети «Аждар бек» и городской поликлинике №20 в Насиминском районе, мечети «Шах Аббас» и «Сахибзаман» в Низаминском районе, «Святыне Рахима ханым» и мечети «Имам Рза» в Сабунчинском районе, мечети «Бибихейбат» и «Джума мечети» в Сабаильском районе, мечети Гарачухур в Сураханском районе, мечетях «Тезе Пир», «Гаджи Солтанали» и «Гаджи Джавад» в Ясамальском районе, комплексе «Имамзаде» в Гяндже, мечети «Джума» в Лянкяране, мечети «Гейдар» в Мингячевире, мечети «Джума» в Сумгайыте, мечети «Имам Али» в Шеки, в мечети в городе Ширван, мечети «Барда Имамзаде» в Барде, мечети «Джума» в Биласуваре, мечети «Абульфазали Аббас» в Гейчае, мечети в Хачмазе, Губинском отделении банка крови, мечети «Джума» в Масаллы, мечети «Гаджи Таги» в Сальяне.

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