Согласно плану совместных летно-тактических учений “TurAz Qartalı-2019”, проведены очередные полеты.

Как сообщает МО АР, учения, проводимые с участием до 30 военных авиационных средств Азербайджана и Турции, продлятся до 16 сентября.

Minval.az