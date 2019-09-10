Согласно плану совместных летно-тактических учений “TurAz Qartalı-2019”, проведены очередные полеты.
Как сообщает МО АР, учения, проводимые с участием до 30 военных авиационных средств Азербайджана и Турции, продлятся до 16 сентября.
Согласно плану совместных летно-тактических учений “TurAz Qartalı-2019”, проведены очередные полеты.
Как сообщает МО АР, учения, проводимые с участием до 30 военных авиационных средств Азербайджана и Турции, продлятся до 16 сентября.
Дата: 2019/09/10 19:00
Раздел: Азербайджан, Армия, Мир
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