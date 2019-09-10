До конца текущего года число индийских туристов, посещающих Азербайджан, может достигнуть 65 тысяч человек.

Об этом сказал генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, выступая на пресс-конференции, организованной в рамках тура в Нью-Дели, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В конференции приняли участие более 150 туроператоров и турагентств, функционирующих в городе Нью-Дели, в том числе, другие туристические организации.

Индийские организации, специализирующиеся в различных туристических направлениях, провели встречи с 15 туристическими компаниями Азербайджана, в формате В2В (от бизнеса к бизнесу) и провели обсуждения относительно перспектив сотрудничества.

Minval.az