На экологическом посту полицией задержан мужчина, похитивший 18-летнюю девушку.

Житель Саатлинского района О.Новрузов (фамилия, имя условные) обратился в правоохранительные органы и сообщил, что его дочь Т.Новрузову (фамилия, имя условные) насильно увез (без согласия девушки) односельчанин Рухид Исламов 1986 г.р., сообщает Report.

Инцидент произошел в Баку. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на автомобиле марки Hyundai Р.Исламов увез девушку из Баку в направлении города Сумгайыт. Мужчину задержали на экологическом посту. Девушка была передана семье, Р.Исламова доставили в Абшеронское РУП.

В его отношении возбуждено уголовное по статье 144 (Похищение человека).

Minval.az