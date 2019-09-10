В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях высказываются различные мнения по поводу критики председателя комитета Милли Меджлиса (парламент), заместителя исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуша Новрузова в адрес некоторых бывших министров о том, что эти люди награбили миллиарды, а сегодня демонстрируют отсутствие позиции. Некоторые в связи с этим заявлением Новрузова отмечают важность проведения расследований правоохранительными органами.

По словам руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, в связи с упомянутым вопросом в Генпрокуратуре никакие расследования не ведутся. Об этом сообщает Тренд.

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