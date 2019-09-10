Министерство здравоохранения Азербайджана отреагировало на заявления о невозможности заместителя премьер – министра Азербайджана, заместителя председателя Партии «Ени Азербайджан» — исполнительного секретаря Али Ахмедова быть донором.

Как сообщает Report, 6 сентября в штаб-квартире партии «Ени Азербайджан» прошла акция по сдаче крови, в которой приняли участие представители районной организации Баку и Абшерона, а также исполнительный секретариат партии. «Опытные медработники Центрального банка крови Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии им. Б.Эйвазова брали кровь у лиц, пожелавших стать донорами. В их числе был и заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов», — отметили в Минздраве.

Было подчеркнуто, что у Али Ахмедова, равно как и у других доноров, не было выявлено никаких противопоказаний к донорству. Процесс сдачи крови прошел нормально. В информации подчеркивается, что согласно пункту 1.11 приложения №4, утвержденному постановлением Кабинета Министров № 61 от 6 марта 2006 года (порядок медицинского обследования, забора крови и компонентов крови донора), возраст донора должен варьироваться от 18 до 65 лет. Лица старше 65 лет могут стать донорами по заключению врача.

Minval.az