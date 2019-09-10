Американец снял на видео смертельную схватку восьмиметровой анаконды и небольшого каймана. Об этом сообщает Daily Mail.

Турист из американского города Альбукерке 58-летний фотограф Кевин Дули отправился на лодке в бразильский заповедник Пантанал.

В воде мужчина увидел, как огромная анаконда напала на каймана. Испуганный фотограф снял инцидент на видео.

На кадрах видно, как змея обвила рептилию и, сжав кольца вокруг нее переломала кайману конечности. Крокодил укусил анаконду за шею, но она успела скрыться под водой.

Турист отмечает, что бой животных длился около восьми минут. В результате смертельной схватки кайман погиб.

Minval.az