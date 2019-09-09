8 сентября 2019 года в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики было проведено очередное «избирательное шоу» под названием «выборы в местные органы самоуправления». Данный шаг, предпринятый агрессорской Арменией, потерявшей чувство реальности, и ее подручными – преступной Карабахской хунтой, абсолютно незаконный, не имеет никакой правовой основы, является большим оскорблением демократии и выборов.

Эта мысль нашла место в заявлении руководителя азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турала Гянджалиева в связи с «выборами в местные органы самоуправления», проведенными на наших оккупированных территориях.

«Заявляем фальшивым «руководителям» надуманной хунты Бако Саакяну, Ашоту Гульяну и другим их «поборникам» демократии, что их намерение скрыться под прикрытием демократии вызывает усмешку, и результаты этих «выборов», проведенных Арменией на оккупированных азербайджанских землях, где осуществлена этническая чистка, являются шоу, непризнанным международным сообществом и в очередной раз разоблачающим агрессора. На самом деле, агрессорская Армения и кровавая хунта, проводя подобные «выборы», занимаются обманом не только международного сообщества, но и самих себя. Фальшивые «выборы» еще раз на деле выявили разногласия между властью Армении и надуманным режимом. А от этого страдают не только азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, но и армянская община. Мы полностью уверены, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне вместе с азербайджанцами, которые вернутся обратно после восстановления признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики, примут участие в законных выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в соответствии с Конституцией и законами о муниципалитетах», — подчеркивается в заявлении.

Minval.az