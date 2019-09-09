Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило отношение к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было озвучено им 6 августа на церемонии открытия «7-х армянских игр» в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди . Армянский премьер заявил, что на церемонии впервые участвуют некоторые страны, в числе которых — Объединенные Арабские Эмираты.

В сообщении ведомства отмечается, что уже не первый раз заявления официальных лиц Армении не соответствуют действительности.

«В связи с этим посольство нашей страны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) направило ноту в Министерство иностранных дел этой страны, и в ответной ноте МИД ОАЭ отмечается, что ни один гражданин ОАЭ не участвовал в мероприятии на территории Нагорного Карабаха. Как видно, армянская сторона целенаправленно распространяет не соответствующую действительности информацию,

хочет создать видимость «признания» незаконного сепаратистского режима. Все подобные попытки в конечном итоге приводят к разоблачению распространяемой ложной информации», — отмечается в сообщении.

Minval.az