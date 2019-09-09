Министерство иностранных дел (МИД) Грузии распространило заявление в связи с проведением на оккупированных территориях Азербайджана «выборами».

В размещенном на официальном сайте министерства заявлении говорится, что Грузия уважает суверенные границы Азербайджана, признанные международным правом.

«Подтверждая суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах, Министерство иностранных дел Грузии не признает «выборы в органы местного самоуправления», проведенные 8 сентября 2019 года в Нагорном Карабахе, и их результаты. Министерство иностранных дел Грузии поддерживает мирное урегулирование конфликта в полном соответствии с нормами и принципами международного права и при участии международного сообщества», — цитирует заявление внешнеполитического ведомства Грузии АПА.

Minval.az