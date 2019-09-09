До конца этого года на контрольно-пропускных пунктах Азербайджана будет сдана в эксплуатацию услуга «e-növbə» (электронная очередь).

Как сообщает АПА, презентация системы состоится завтра в рамках собрания Общественного совета по продвижению электронных услуг при Государственном агентстве по оказанию услуг граждан и социальным инновациям.

«Данная услуга Государственного таможенного комитета (ГТК) предусматривает более быстрый процесс прохождения граждан и транспортных средств через контрольно-пропускные пункты. Граждане, которые не желают стоять в очереди на таможне, смогут заранее в системе «e-növbə» («электронная очередь») зарегистрировать очередь для себя и для транспортного средства, подъехать к контрольно-пропускному пункту в заранее выбранное время.

На собрании Общественного совета будут участвовать официальные лица ГТК, Агентства и Центра Электронного правительства (Egov). По итогам обсуждений предусмотрено подготовить предложения по усовершенствованию этой услуги.

Minval.az