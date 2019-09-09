«Заявление, опубликованное вчера от имени председателя комитета Милли Меджлиса, представителя руководства партии «Ени Азербайджан» Эльдара Ибрагимова, вызвало некоторое недопонимание в социальных сетях и общественном мнении».

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник президента по общественно-политическим вопросам, профессор Али Гасанов, передает АПА.

«Как помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, и представитель руководства ПЕА, заявляю, что отношение к этому вопросу со стороны партии и нынешней власти заложено общенациональным лидером, основателем нашего государства и партии Гейдаром Алиевым. Оно остается неизменным и сегодня.

Напоминаю, что ответ общенационального лидера Гейдара Алиева на адресованное ему в прессе обращение азербайджанской интеллигенции в 1992 году, был принят в качестве манифеста нового политического движения и авангарда этого движения – ПЕА. Отраженные в этом манифесте принципы и критерии и сегодня составляют основное кредо нашей политической деятельности. Обращение Гейдара Алиева к интеллигенции, адресованное в 1992 году, в действительности было идеологической программой независимого государства, а не просто новой политической партии.

В обращении общенациональный лидер призвал все здоровые силы в Азербайджане объединиться вокруг идей единой государственности и азербайджанства, внести свой вклад в строительство молодого, нового и независимого азербайджанского государства.

За все время пребывания у власти общенациональный лидер всегда был верен идее единства и солидарности, создавал условия для того, чтобы в ПЕА и созданной этой партией властной команде были представлены все, кто обладает качествами руководителя и интеллектуальными способностями, хочет служить Азербайджану во имя гражданского мира и национального единства в стране. Общенациональный лидер, ставший в истории Азербайджана руководителем, отменившим цензуру, принимал в качестве незаменимого принципа современного развития совместное представительство в парламенте разных политических сил, политический плюрализм и свободу слова, считал важным совместное обсуждение с политическими оппонентами общенациональных вопросов, проведение открытого диалога и сотрудничество со всеми во имя решения всех вопросов.

Такой государственный и национальный подход, национальная солидарность продолжаются и в период правления последователя политического наследия общенационального лидера, президента Ильхама Алиева. В 2003 году, когда Ильхам Алиев впервые был избран президентом, он заявил: «Я президент всех азербайджанцев». Это показало, что указанные принципы являются неизменными и для него.

Еще раз отмечу, что эти принципы неизменны, азербайджанская власть открыта для диалога и сотрудничества с каждой группой или лицами, желающими служить государству и государственности. Оно не считает своих политических оппонентов врагами и считает приемлемым обсуждение и сотрудничество с ними по общенациональным вопросам.

А распространенные от имени Эльдара Ибрагимова рассуждения не отражают позицию ПЕА и Ильхама Алиева», — отметил Али Гасанов.

Отметим, на днях один из основателей правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Эльдар Ибрагимов раскритиковал бывших оппозиционеров, перешедших на сторону властей.

«Некоторые перешли на нашу сторону, заработали денег, даже стали депутатами. Но я должен сказать, что враг не может стать другом. Bраг войдет во внутрь, но однажды вновь покажет свою враждебность. Поэтому их дружба нам не нужна», — заявил Ибрагимов.

Minval.az