Авторство знаменитой фразы «Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли» приписывают Талейрану. Хотя, как утверждают, сам Шарль Морис де Талейран лишь процитировал фразу из пьесы «Вынужденный брак» Ж. Б. Мольера. Конечно, сказать «правду, всю правду, одну только правду» в дипломатии возможно далеко не всегда. Но вот, формулируя позицию своей страны по ключевым вопросам, желательно все же обойтись без вранья. Особенно такого беспардонного и примитивного, когда буквально наутро «поймают за язык».

Не беремся судить, растолковал ли кто-нибудь эти тонкости дипломатии главе МИД Армении Зограбу Мнацаканяну. На днях министр иностранных дел Армении на своей пресс-конференции подтвердил, что планируется новая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Потом порассуждал, что количество встреч министров и лидеров стран указывает на серьезные намерения правительства работать в направлении мирного разрешения конфликта. И, скорее всего, рассчитывал, что ему поверят. Только вот рассуждал Зограб Грачевич о «серьезных намерениях своего правительства работать в направлении мирного разрешения конфликта» как раз в то время, когда это самое правительство устроило на оккупированных азербайджанских землях очередной сеанс «бряцания языками». А точнее, демонстрацию собственной недоговороспособности.

Так, в Армении еще с весны пытаются реорганизовать собственную оборонную промышленность. В марте 2019 года в Армении было создано министерство высоких технологий и оборонной промышленности, в числе задач которого — координация с Минобороны и с армией темы, какая именно техника нужна армянской армии, разработка «технических заданий» и т.д. «То есть, Минобороны и армия будут ставить вопрос «что нужно», а Министерство оборонной промышленности — «что сделать». А решать задачу, как это сделать, будут уже инженеры на предприятиях» — рассуждает ереванский «Спутник». Тогда же в Армении был создан Союз предприятий оборонной промышленности, который уже обещает наладить сотрудничество с российскими вузами. Насколько эта деятельность оказалась успешной и результативной — вопрос по меньшей мере открытый. Во всяком случае, у армянского ВПК нет и не предвидится «изделий» уровня снайперских винтовок «Ялгузаг» и «Истиглал», бронемашин «Матадор» или «умных» авиабомб. Что неудивительно: ВПК — производство наукоемкое, для его развития нужны прежде всего инвестиции, причем долгосрочные, а их у Армении нет и не предвидится. Но вот на очередное дурно пахнущее шоу продукции армянского ВПК вполне хватило. Неделю назад, когда в оккупированном Ханкенди устроили очередной балаган вокруг «дня провозглашения Нагорно-Карабахской Республики», (которую вообще-то никто не признал, но это местных шоуменов не останавливает), в числе прочего, здесь устроили выставку армянских оборонных предприятий. С вполне понятным политическим «подтекстом» и демонстрацией, что готовятся в Ереване к войне, а не к конструктивным переговорам.

Затем на захваченные азербайджанские земли отправился начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян. Посетил здесь военные объекты и даже поприсутствовал на оперативном полевом выходе, состоявшемся в северном, северо-восточном и южном направлениях «Арцаха», то есть Карабаха. «В ходе мероприятий еще раз были уточнены все те задачи, которые будут осуществлены в случае агрессивных действий противника», — хвастливо заявляют по ту сторону линии фронта. При этом, разумеется, «выносят за скобки», что агрессором в регионе является как раз Армения, что подтверждено во множестве международных документов, имеющих правовую силу. Но зато с удовольствием рассказывают, как «высокопоставленные офицеры объединений и воинских частей, согласно направлениям «АО» («армия обороны», то есть армянские оккупационные силы в Карабахе — Minval.az), выступили с докладами относительно реальности боевых задач, сопоставления действий, изучения эффективных путей ведения боя, а также взаимодействия между объединениями и воинскими частями, исследования дорожной сети, средств обеспечения связи и др». В общем, инспекция готовности к войне. И очередная демонстрация собственной недоговороспособности, особенно заметная в то время, когда Минская группа в очередной раз пытается реанимировать переговорный процесс. Намеренно не будем углубляться в подробности, какова вероятность, что, если на линии фронта действительно станет «горячо», события в Ханкенди будут развиваться по намеченным и утвержденным в присутствии господина Давтяна планов — куда вероятнее, что «высокопоставленные офицеры», как и другие местные бонзы, устремятся на своих джипах вместе с челядью через Лачин в Горис. Важно другое: устроив такое «милитари-шоу», по ту сторону линии фронта демонстрируют, что не намерены покидать чужие захваченные земли. Вопрос в другом: считать ли на этом фоне заявление Мнацаканяна о готовности Еревана к переговорам действительно серьезной декларацией или же пустым сотрясением воздуха?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az