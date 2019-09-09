Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов в интервью телеканалу Space впервые рассказал о том, как был назначен на эту должность.

Он отметил, что это назначение было для него «полной неожиданностью» и вопрос о его назначении на должность премьера обсуждался после проведенных 11 апреля 2018 года внеочередных президентских выборов:

«Я никогда и представить не мог, что получу такое предложение. Поэтому для меня это стало еще большей неожиданностью, чем для всех остальных… После выборов мы все были довольны, они на самом деле прошли хорошо. Господин президент сказал, что предлагает мою кандидатуру на должность премьер-министра… Он сказал, что кроме меня есть еще кандидаты, что вызвало у меня определенное облегчение. После этого у нас еще состоялся разговор, президент сказал мне подумать. Я попал в затруднительное положение, я думал, что мне оказывается очень большое доверие, и меня волновало, справлюсь ли я с этим. Спустя день президент позвонил мне и сказал, чтобы я завтра пришел в Милли Меджлис, и на этом точка», ­ – рассказал Мамедов.

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