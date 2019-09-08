9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно облачная погода, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах полуострова есть вероятность кратковременных дождей, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Усиливающийся временами северо-западный ветер днем утихнет.

Температура воздуха на полуострове ночью — 16-19, днем — 22-26 градусов тепла, в Баку ночью — 16-18, днем — 23-25 градусов,

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, в отдельных местах ливневого характера. Утром местами будет туман.

В северных и западных районах ливни, грозы, град. Утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью — 14-18, днем — 23-28 градусов тепла, в горах — ночью 6-11, днем — 13-17 градусов тепла.

Minval.az