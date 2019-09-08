В Гёйгёльском районе совершено убийство/

Как сообщает Report, 30-35 летняя Джалили Гюнай Юсиф гызы, найдена с перерезанным горлом в своем доме в селе Учтепе .

Тело передано в Гянджинский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

В ходе предварительного расследования сотрудники прокуратуры выяснили, что убитая женщина является сотрудником Гянджиского филиала Международного банка. Убийца женщины, мужчина по имени Орхан работает охранником в том же банке. У женщины есть двое детей. Сообщается, что ее муж умер несколько лет назад. Она жила вместе с детьми и тетей.

Причины инцидента выясняются прокуратурой Гёйгёльского района.

Minval.az