Инициативная группа «Наш зеленый Баку» при столичной ИВ обратилась к столичным жителям.

«Различные структуры, в том числе, бизнесмены, отдельные граждане проводят работу для того, чтобы Баку стал еще краше. Но минувшим днем группе повстречались и таких, кто безучастен к этим работам, вообще равнодушен к положительным изменениям, и кто преследует только свои интересы. Ситуация перед рядом крупных и известных объектов в Баку, которые знают все, оставляет желать лучшего. К большому сожалению, владельцы этих объектов, имеющих большие доходы, и не стесненных финансово, безразлично относятся к деревьям, кустам и газонам перед своими объектами, не ухаживают за ними, не поливают», — приводит сообщение группы «Тренд».

В Группе считают, что за территорией перед магазинами и объектами не должен ухаживать кто-либо другой:»Существует элементарный человеческий долг! Поэтому такие владельцы должны стать объектами порицания».

В заключение в Группе сказали, что наблюдения и разбирательства будут продолжены, и в последующих публикациях будет предоставлена более подробная информация о подобных объектах и их владельцах.

Ранее мэрия Баку порекомендовала предпринимателям, руководителям предприятий и учреждений следить за состоянием зеленых насаждений на прилегающих к их объектам территориях, создавать и беречь зеленые уголки.

Minval.az