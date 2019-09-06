«Согласно официальной статистике, 1,2 млн или 12,4 % населения страны — беженцы и вынужденные переселенцы. В мире каждый 122 человек считается беженцем, в Азербайджане же – каждый 8-й».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Госкомстата Таир Будагов на встрече с представителем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо.

По его словам, международные и внутренние миграционные процессы напрямую связаны с беженцами и вынужденными переселенцами. Т.Будагов отметил, что во время составления миграционной статистики необходимо учитывать информацию о беженцах и людях, которые были вынуждены сменить постоянное место проживания в стране. Потребность в разработке социально-экономических и других статистических показателей по этой группе населения возникла после начала армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Председатель комитета отметил, что наши граждане, изгнанные в результате конфликта из своих исторических земель, постоянно окружены заботой государства, ежегодно проводится большая работа по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, решению их проблем.

Т.Будагов подробно рассказал и о подготовке к очередной переписи населения, которая будет проведена в нашей стране 1-10 октября.

Он сказал, что Государственный комитет по статистике получает статистическую информацию о беженцах и вынужденных переселенцах с 1990 года. Помимо административной информации статистические данные о беженцах и вынужденных переселенцах получают и во время переписи населения.

Minval.az