Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Федеративной Республики Бразилия Жаира Болсонару с Днем Независимости Бразилии.

В письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Бразилии – Дня независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут служить интересам наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Бразилии — постоянного мира и благосостояния».

Minval.az