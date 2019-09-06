«Азербайджан не вмешивается в дела других государств и не позволит каким-либо кругам вмешиваться в свои внутренние дела”.

Об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на встрече с победителями конкурса «Финансирование магистратуры за рубежом», сообщает Report.

На встрече он ответил на вопросы молодежи по поводу внешней политики официального Баку, а также политики в сфере туризма, транспорта и торговли.

Х.Гаджиев отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг серьезных успехов по всем направлениям государственного строительства, в том числе во внешней политике: «Азербайджан проводит поистине независимую политику, основу которой составляют национальные интересы Азербайджана и отстаивание интересов граждан страны.

Эта стратегия, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, реализуется с учетом исторического опыта, геополитических реалий, опираясь на принципы прагматизма и реализма. В условиях напряженных международных отношений наша страна, проводя внешнюю политику на основе норм и принципов международного права, не вмешивается во внутренние дела других государств и никому не позволит вмешиваться в свои дела».

Minval.az