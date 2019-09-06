В Баку на проспекте Гейдара Алиева строится 60-метровый подземный пешеходный переход.

Об этом Тренд сообщил глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

Как отметил Анар Наджафли, ширина перехода пять, высота – три метра.

«В настоящее время немалая часть работ уже выполнена, и в ближайшие дни начнутся земляные работы его 18-метровой части. Переход строится под дорогой. Одна часть перехода будет выходить на улицу Зеки Мамедова, которая пересекается с вышеназванным проспектом. Это облегчит передвижение пешеходов, которые несколько раз в день переходят трассу именно в этой части перекрестка», — отметил Наджафли.

По словам главы пресс-службы, пешеход будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

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