Судя по новому снимку в социальных сетях, оперная дива Анна Нетребко очень счастлива. И, в общем, есть от чего. В качестве подарка ее супруг Юсиф Эйвазов преподнес любимой просто шикарный подарок.

Об этом на своей странице в Instagram написал известный историк моды Александр Васильев. По его словам, Юсиф в качестве презента выбрал несколько изящных изделий из его коллекции «Украшения императорских особ», которую Васильев создал в сотрудничестве с Ювелирным домом CHAMOVSKIKH.

«Каждое изделие получило клише — «Лилию Александра Васильева». Малахит, бриллианты и золото — идеальное сочетание для настоящей дивы», — пишет эксперт.

На фотографии, кстати, Анна Нетребко и владелец CHAMOVSKIKH Jewellery House Александр Чамовских демонстрируют те самые драгоценности.

Minval.az