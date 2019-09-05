Судя по новому снимку в социальных сетях, оперная дива Анна Нетребко очень счастлива. И, в общем, есть от чего. В качестве подарка ее супруг Юсиф Эйвазов преподнес любимой просто шикарный подарок.
Об этом на своей странице в Instagram написал известный историк моды Александр Васильев. По его словам, Юсиф в качестве презента выбрал несколько изящных изделий из его коллекции «Украшения императорских особ», которую Васильев создал в сотрудничестве с Ювелирным домом CHAMOVSKIKH.
«Каждое изделие получило клише — «Лилию Александра Васильева». Малахит, бриллианты и золото — идеальное сочетание для настоящей дивы», — пишет эксперт.
На фотографии, кстати, Анна Нетребко и владелец CHAMOVSKIKH Jewellery House Александр Чамовских демонстрируют те самые драгоценности.
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Я счастлив, что Юсиф Эйвазов для подарка своей супруге, великолепной Анны Нетребко выбрал изящные изделия из моей коллекции «Украшения императорских особ», созданной в коллаборации с Ювелирным домом @chamovskikhjh! Каждое изделие клишировано «Лилией Александра Васильева». Малахит, бриллианты и золото — идеальное сочетание для настоящей дивы, которая обладает редким умением носить драгоценности. Для любопытствующих — на фото владелец CHAMOVSKIKH Jewellery House — Александр Чамовских. #украшения_императорских_особ_chamovskikh_jh #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict