Инвентаризация нашла у разорившейся структуры экс-владельца Черкизовского рынка (Москва) Тельмана Исмаилова – ООО «Руслайн 2000» — свыше 10 млрд рублей «дебиторки», следует из документов Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно материалам, основная задолженность перед компанией образовалась у «родственных» ей структур. В частности, 5,2 млрд рублей задолжало компании ООО «Бизнес клуб «Тропикано», а 1,2 млрд рублей – сам Исмаилов.

Российский интернет-портал abireg.ru напоминает, что в декабре совет директоров Банка Москвы перевел под свой контроль крупнейшие активы бизнесмена – ООО «Бизнес клуб «ТРОПИКАНО», ООО «ПРАГА- АСТ» (владеет рестораном «Прага») и ООО «РУСЛАЙН 2000». Согласно данным картотеки арбитражного суда, в отношении этих компаний поданы иски о банкротстве.

Напомним также, что в декабре 2015 года арбитражный суд Московской области по заявлению Бориса Зубкова признал Тельмана Исмаилова банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Позже, в марте 2016 года, апелляция отменила это решение. Суд посчитал недоказанным факт передачи господином Зубковым 15 млн рублей господину Исмаилову и, собственно, саму причину возникновения задолженности.

Впрочем, позже бизнесмен снова был признан банкротом.

Сейчас несколько структур бизнесмена находятся в банкротстве.

Предприниматель Тельман Исмаилов входил в рейтинг богатейших бизнесменов России. В 2009 году он столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива – Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

Minval.az