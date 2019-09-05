Проходной балл студентов, поступивших в Азербайджанский институт теологии за 2019/2020 учебный год, повысился.

Как говорится в сообщении пресс-службы института, на вступительном экзамене по III группе специальности, проведенном Государственным экзаменационным центром, на бесплатное обучение в высшем учебном заведении, самый низкий балл по специальности «Религиоведение» составил 292, самый высокий балл – 523, а по специальности «Исламоведение» самый низкий балл составил 200, самый высокий балл – 390 баллов соответственно. Общий средний бал по специальностям составил 346,3 и 260 баллов соответственно. 50 процентов поступивших набрало более 300 баллов. 30 процентов студентов набрали 350-550 баллов и выбрали Азербайджанский институт теологии.

Отметим, что Азербайджанский институт теологии был создан по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 8 февраля 2018 года. В этом году высшее учебное заведение во второй раз осуществило прием студентов. Хотя в прошлом году проходной балл составлял 150, в этом году этот показатель повысился вдвое.

Напомним, что в Азербайджанском институте теологии образование на всех ступенях полностью бесплатное. Студенты высшего учебного заведения бесплатно обеспечиваются одеждой и учебными пособиями. Студенты могут в совершенстве выучить английский и арабский языки на различных языковых курсах, бесплатно организуемых в институте.

В институте с помощью современных методов социальных наук, наряду с исламом, преподаются также система веры, общественные структуры мировых религий. Наряду с религиозными науками преподаются философия, социология, психология, мультикультурализм, а также другие социальные и гуманитарные науки.

Институт налаживает сотрудничество с различными университетами мира с целью создания связей в сфере образования и науки, осуществления обмена студентами, преподавателями, ознакомления с практиками в процессе образования, изучения новшеств, существующих в этой сфере, создания и укрепления культурных связей.

Minval.az