«Продолжаются работы, направленные на устранение последствий стихийного бедствия, произошедшего в феврале этого года в Шамахы, Агсу и Исмаиллы. В созданную комиссию от граждан поступило 10 649 обращений,10 608 из которых были рассмотрены. Другие обращения остались не рассмотренными, так как эти дома на данный момент пустуют».

Как сообщает Report, об этом заявил представитель министерства по чрезвычайным ситуациям Гасан Гасымзаде.

По его словам, комиссия признала 547 домов в регионе аварийными: «Строительство 251 из них завершилось, а строительство остальных продолжается. Кроме того, в Шамахы ведется строительство жилых зданий на 20, 44, 110 квартир. Из них строительство зданий на 20 и 44 квартир завершится к концу сентября».

Как заявил представитель министерства, комиссия выявила 2 192 нуждающихся в восстановлении частных жилых домов: «В 1 339 частных жилых домах ведутся восстановительные работы, в 449 из них — уж завершены».

Г.Гасымзаде подчеркнул, что работы проводятся в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева: «Технические группы периодически следят за качеством строительства домов во всех трех районах. До сих под жалоб на качество сданных домов не поступало».

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