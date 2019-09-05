Министерство образования Азербайджана направило в азербайджаноязычные школы Грузии учебники и методические пособия на 2019-2020 учебный год.

Как сообщает Report, посольство Азербайджана в Грузии передало учебники и пособия в министерство образования, науки, культуры и спорта соседней страны.

Сюда вошли 20 622 учебников по азербайджанскому языку и литературе для I-XI классов и методические пособия для педагогов.

Книги предусматривается доставить в азербайджаноязычные школы до начала нового учебного года.

Отметим, что в прошлом учебном году Азербайджан передал Грузии 24 127 учебников по азербайджанскому языку и литературе.

Minval.az