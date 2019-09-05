Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор бывшему председателю правления ОАО «Международный Банк Азербайджана» Джахангиру Гаджиеву, его свояку Исмаилу Идаятзаде, бывшему депутату Дуньямину Халилову и другим обвиняемым.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева был зачитан приговор, согласно которому Джахангир Гаджиев с объединением с предыдущим сроком, осужден на 16 лет и 6 месяцев, Дуньямин Халилов с объединением с предыдущим сроком на 14 лет и 6 месяцев, Исмаил Идаятзаде с объединением с предыдущим сроком на 5 лет и 6 месяцев.

Другие обвиняемые получили условное наказание.

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