С целью исполнения соответствующего указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжаются работы по выдаче единовременных выплат (11 тыс. манатов) наследникам шехидов.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, на очередном заседании комиссии при министерстве было принято решение о выдаче единовременных выплат еще 162 наследникам 104 шехидов.

Единовременные выплаты в ближайшие дни будут переведены на банковские счета наследников.

В целом установлено право наследников 12268 шехидов на получение единовременных выплат. До сегодняшнего дня принято решение по обеспечению единовременными выплатами 17111 наследников 11507 шехидов.

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