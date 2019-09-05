Азербайджанская авиакомпания Buta Airways расширит маршрутную сеть новыми направлениями на Ближнем Востоке, сообщил пресс-службы AZAL Паша Кесеменски.

С 18 сентября будут выполняться рейсы в столицу Саудовской Аравии — Эр-Рияд (по средам и субботам), а с 28 октября в еще один крупный город этой страны – Даммам (по понедельникам и пятницам).

По его словам, открытие новых направлений будет способствовать как дополнительному притоку туристов из стран Персидского залива в Азербайджан, так и укрепить деловые связи между двумя странами: «В ближайшее время лоукостер Buta Airways планирует открыть прямые рейсы и в ряд других городов в странах Ближнего Востока».

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года.

Minval.az