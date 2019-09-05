В Ясамальском районе Баку завершается строительство новой дороги – продолжения улицы Шафаята Мехтиева.

Как сообщает 1news.az, дорога строится от парка Гусейна Джавида (у здания Министерства юстиции Азербайджана) до пересечения с улицей Абдулрагим бея Хагвердиева (чуть выше «Каспаровской больницы»).

Отметим, что строительство дороги имеет большое значение для удобного движения автотранспорта в этом районе Баку, она станет альтернативой проспекта Гусейна Джавида и поможет быстрому передвижению от Тбилисского проспекта до памятника Нариману Нариманову, школы №20 и т.д.

Minval.az