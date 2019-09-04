Новый сезон в Высшей лиге Азербайджана по футзалу стартует 11 сентября. В лиге примут участие 10 клубов, которые сыграют в три круга, после чего лучшая четверка перейдет в плей-офф.

Как сообщает «Азериспорт», в этом сезоне национальная федерация вводит лимит на легионеров. Клубы смогут заявить на чемпионат 7, а на игру 5 легионеров. Кроме этого каждая команда должна заявить на матч молодого игрока, как минимум 2000 года рождения.

Также отметим, что в новом сезоне в первой и второй лигах Азербайджана сыграют по 20 клубов.

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