В 2018 году в Азербайджане был усыновлен 751 ребенок.

Как сообщили в Государственном комитете по статистике, 392 из них – девочки, 402 – мальчики.

14 детей были усыновлены иностранцами или лицами без гражданства: 4 из них – девочки, 10 – мальчики.

Число детей, в отношении которых было отменено решение об их усыновлении, составляет 67 человек. 25 из них – девочки, 42 – мальчики.

Отметим, что 200 из усыновленных детей — дети в возрасте до одного года, 315 детей относятся к возрастной группе 1-5 лет, 132 детей – 6-10 лет, 104 детей – 11-17 лет.

Minval.az