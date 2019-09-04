Урегулирование нагорно-карабахского конфликта — процесс сложный и длительный.

Об этом комментируя вопрос Report, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Безусловно, мы исходим из того, что заявления сторон должны вписываться в контекст общих усилий, которые направлены на мирное урегулирование. Очень сложно всегда приводить или возвращаться на прежние позиции в переговорном процессе после заявлений, которые становятся или стали таким «яблоком раздора» и привносят дополнительные вопросы либо могут разбалансировать хрупкий переговорный процесс», — заявила Захарова, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Карабах — это часть Армении».

«Мы такие заявления, к сожалению, и слышали, и продолжаем сталкиваться с подобными заявлениями на разных уровнях с разных сторон, — добавила официальный представитель МИД России.

«Очень хотелось бы при всем уважении внутриполитического процесса и при всем понимании того, что при демократической модели политического устройства люди имеют право высказываться на любые темы, но при этом еще формировать соответствующие политические предпосылки, очень хочется, чтобы все таки все стороны исходили из главного — из скорейшего достижения и направления всех ресурсов на скорейшее достижение мирного урегулирования. Это процесс сложный, процесс длительный, я думаю, что есть общее понимание необходимости двигаться быстрее и для этого заявления должны быть, наверное, соответствующими и способствующими этой главной цели», — подчеркнула М.Захаров.

Minval.az