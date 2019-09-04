Исследования и разведывательные раскопки начаты в Лагичском государственном историко-культурном заповеднике. Работы ведутся научной экспедицией Шамахы-Агсу-Исмаиллы Института археологии и этнографии НАНА, говорится в сообщении Национальной академии наук АР.

Работы ведутся согласно договоренности, достигнутой между научной экспедицией Института археологии и Государственным агентством по туризму Азербайджана. Перед проектом в том числе поставлена цель популяризации культуры и туризма страны.

Соглашение двух структур предусматривает проведение раскопок на территории заповедника, для более глубокого исследования древней канализационной системы «кюребенд». Также ученым предстоит изучить обнаруженные ранее артефакты.

Предварительное исследование определит направление дальнейших более широких археологических исследований. А в целом соглашение нацелено на развитие сферы туризма и популяризацию древней городской культуры Азербайджана.

На территории Лагича ранее были проведены исследовательские работы, в результате которых были обнаружены фрагменты керамической посуды и предметы из железа, относящиеся к периоду средних веков, отмечает научное учреждение. Также в ходе раскопок были обнаружены строение из речного камня и следы древней системы канализации.

Дальнейшие археологические исследования запланированы на территории Арагидского кладбища, а также в квартале Старый Дулуз, сообщает НАНА.

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