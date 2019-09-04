В селе Минбаши Сабирабадского района произошло ДТП.

Как сообщает АПА, авария произошла на участке автомагистрали Ширван-Сальян вблизи железнодорожной линии Ширван-Имишли.

Согласно сообщению, грузовик с прицепом выехал на рельсы и столкнулся с поездом.

Стало известно, что грузовой автомобиль принадлежит гражданину Ирана Сеидрашиду Сеидинтизару, который осуществляет международные грузоперевозки. В результате столкновения TIR c поездом, на дорогу высыпалась часть груза. Машина перевозила около 40 тонн фисташек.

Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено.

Ведется расследование.

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» распространило заявление в связи с аварией в Сабирабадском районе:

«Сегодня в 08:00 на 52-м километре перегона Османлы- блокпост-51 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Товарный поезд, следующий со станции Имишли на станцию Ширван, на переезде столкнулся с грузовой машиной «HOWO», которой управлял гражданин Ирана Сеид Рашид. Водитель проигнорировал предупреждающий сигнал локомотива и пытался проехать через переезд.

Грузовая машина перевернулась на рельсы и закрыла дорогу, в результате чего возник сбой в движении поездов.

В настоящее время на участке ведутся неотложные работы по восстановлению движения поездов. Во время происшествия никто не пострадал.

Причиной ДТП послужило нарушение гражданином Ирана требования статьи 44 «Закона о дорожном движении» Азербайджанской Республики.

В связи с происшествием правоохранительные органы и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» ведут расследование», — говорится в заявлении.

Minval.az