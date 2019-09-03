Исследователи Global Wildlife Travel Index подготовили и опубликовали рейтинг лучших стран для экотуризма.

В первую десятку вошли Финляндия, Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения.

Азербайджан в данном списке занял 101-ю позицию. На 107-й (и последней) строчке разместилась Республика Эль-Сальвадор.

Авторы исследования уточнили, что при составлении рейтинга учитывали количество нацпарков, биоразнообразие, риск исчезновения различных видов животных и растений, внесённых в Красную книгу, а также меры, принимаемые страной для сохранения природы, сообщает «Лайф».

Отмечается, что в лучшей стране для экотуризма, по мнению экспертов, зафиксировано не только огромное разнообразие представителей флоры и фауны, но и красивые пейзажи, а также 39 нацпарков, при этом лес покрывает более 73% территории государства. Также в Финляндии широко поддерживается и продвигается идея защиты окружающей среды.

Minval.az