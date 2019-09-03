Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева представила общественности свое новое стихотворение, посвященное озеру Иссык-Куль.

Стихотворение опубликовано в соцсети «Инстаграм» и сопровождается фотографией озера.

Иссык-Куль, покой, мечта без края!

Здесь мыслям вопреки душа поет!

Здесь в каждом взгляде есть частица Рая!

Вслед за волной любовь моя плывет!

Как много сил дает душе бессилие!

Смирение поднимает выше звезд!

Дай счастья всем, Господь, дай веры изобилие!

Дай сил построить людям дружбы мост!

Я так люблю священное молчание,

Еще тебя я так без устали люблю!

Пусть вновь одна, вновь потеряв сознание!

Над облаками пусть на жизнь смотрю!

Сама себя бы языка лишила,

Чтоб лишнего никак не говорить!

Весь шар земной в груди навек вместила!

Но как же хочется еще сильней любить!

О Иссык-Куль, так много вечной тайны

Хранится в удивительных краях!

Пусть, как глаза, мои стихи печальны!

Пусть чувствую, как любит нас Аллах!

Я человек, и все мы в мире люди,

Создания на свете выше нет!

Творения лучше на земле не будет!

О Иссык-Куль, горит незримый свет!

Да, тяжело жизнь наперед предвидеть,

Любовь жестоко спрятав под замок!

Настанет час! И смогут все увидеть

Ту тайну, что скрывается средь строк!

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