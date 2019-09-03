Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы встретился с представителями Всемирного Баптистского Альянса.

Как говорится в сообщении Госкомитета, в ходе встречи председатель Госкомитета подробно проинформировал о стабильной религиозной ситуации в Азербайджане, деятельности религиозных общин, о проводимой государством работе по пропаганде толерантных и мультикультурных ценностей.

М.Гурбанлы отметил, что стабильная религиозная ситуация в стране, высокий уровень толерантности, отсутствие дискриминации среди граждан по религиозному убеждению создают благоприятные условия для деятельности неисламских религиозных структур. Он сказал, что в Азербайджане государственную регистрацию прошли 35 неисламских религиозных организаций, и отметил, что оказание им материальной поддержки стало уже традицией.

Член Всемирного Баптистского Альянса, постоянный представитель ООН в Женеве Р.Шейн отметил, что в отношения между религиозными конфессиями в нашей стране основываются на глубоком уважении религиозных убеждений и духовных ценностей.

Шейн Макнери выразил удовлетворение образцовой толерантностью и мультикультурализмом в Азербайджане. Он сказал, что международная общественность и светские государства должны принять это в качестве образца.

Minval.az