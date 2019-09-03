3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев передал главе нашего государства приветствия президента Владимира Путина.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в области политики, экономики, безопасности и во всех других сферах, подчеркивалась роль теплых отношений между главами государств двух стран в развитии связей, было сообщено, что в ходе визита в нашу страну делегации под руководством Николая Патрушева будут обсуждены законодательные вопросы и вопросы сотрудничества, связанные с борьбой с экстремизмом, терроризмом, выражена уверенность в том, что данный визит внесет вклад в дело дальнейшего развития наших отношений.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента России Владимира Путина, просил передать и его приветствия Президенту России.