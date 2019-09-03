В нескольких районах Азербайджана в новом учебном году будут укомплектованы лицейские классы, сообщила АПА главный консультант сектора по связям с общественностью министерства образования республики Биллура Гаджизаде.

Подобные классы планируется организовать в общеобразовательных школах в Гяндже, Губе, Ширване и Шеки, добавила она.

В Гяндже и Губе будут созданы классы республиканского лицея с углубленным преподаванием математики, информатики и физики, а в Ширване и Шеки- химико-биологического лицея, находящихся в подчинении Минобразования.

Создание подобных классов в регионах ставит основной целью выявление талантливых учащихся и создание условий для более эффективного обучения, объяснила представитель ведомства.

Для участия в приемных экзаменах в эти классы следует обратиться в созданные в вышеуказанных городах приемные комиссии.

Minval.az