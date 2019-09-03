В ближайшее время в Азербайджане планируется посадить леса промышленного значения.

Об этом АПА сообщил директор Департамента развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов Агагардаш Гарашев. По его словам, с этой целью будут использованы породы быстрорастущих деревьев, чтобы их можно было периодически срезать и использовать в развитии деревообрабатывающей промышленности.

А.Гарашев сказал, что для использования лесного хозяйства в промышленных целях в ближайшей перспективе предусмотрено проведение большой работы в этой области: «Мы рекомендуем физическим и юридическим лицам выращивать такие деревья на своих земельных участках. Мы, Министерство экологии и природных ресурсов готовы рассмотреть все обращения в этом плане. Мы можем внести свой вклад и помочь в выборе пород деревьев. В то же время с этой целью можно передать в аренду предпринимателям и открытые участки лесного фонда».

Minval.az