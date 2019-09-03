На территории села Кюракчи Ярдымлинского района ведутся археологические раскопки курганов.

Как сообщает АПА, исследования курганов на территории Ярдымлинского района начались в последние годы.

На яйлагах Команы, Сарыбулаг, Шахнишин имеются сотни курганов. На территории уже исследованы более 5 курганов. Эти курганы, принадлежащие полукочевым племенам, которые занимались животноводством, отражают разные периоды истории, начиная с Раннего бронзового века.

На так называемом яйлаге Команы, на территории, расположеного на высоте 2100 метров выше уровня моря, проводятся очередные раскопки кургана, который относится к Раннему бронзовому веку.

Курган – среднего размера, глубина кургана — примерно 2 метра. В кургане, который относится к Кура-Аразской культуре и имеет 5000-летнюю историю, человек погребен лицом в направлении юго-запада в полусогнутом положении.

В целом в курганах разных размеров встречаются разнообразные традиции погребения. В том числе и вещи, обложенные вокруг похороненного человека, разнообразны. Например, найденная в недавно исследованном кургане туша животного связана с верой в загробную жизнь.

Жители той эпохи верили, что покойник будет питаться этим в загробной жизни. При раскопках нового кургана был обнаружен и изготовленный из кости наконечник веретена. Этот предмет используется в прядении и его обнаружение лишний раз свидетельствует о том, что в регионе было широко развито скотоводство.

Руководитель археологической экспедиции, ведущий научный работник Института археологии и этнографии НАНА, доктор философии по истории, доцент Анар Агаларзаде сообщил АПА, что все эти исследования позволяют говорить о том, что регион имеет очень древнюю, богатую историю. Главной целью археологических исследований является доказательство факта проживания людей в высокогорной местности с раннего бронзового века и того, как они осваивали эти территории. После горной местности Ярдымлы будет начато исследование архитектурных памятников в низменной зоне и, скорее всего, будут обнаружены поселения древних скотоводов на равнинах.

Отметим, что в дальнейшем будут проведены антропологические исследования скелета человека, обнаруженного в последнем кургане. Антропологи установят пол людей, похороненных в кургане и антропологический тип древних людей, проживавших в регионе.

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