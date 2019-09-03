Тоннель под мостом у построенной недавно железнодорожной станции в Сабунчинском районе затопило водой.
В результате затопления по этой территории не могут проехать машины.
Некоторые машины остались под водой, но гражданам удалось их вытащить.
Тоннель под мостом у построенной недавно железнодорожной станции в Сабунчинском районе затопило водой.
В результате затопления по этой территории не могут проехать машины.
Некоторые машины остались под водой, но гражданам удалось их вытащить.
Дата: 2019/09/03 13:40
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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